Október 10. és 27. között, 18 napig tart az őszi Országos Étterem Hét. Országszerte több mint 190 kiváló étterem várja kedvező, fix árú menüsorokkal azokat, akik asztalt foglalnak a rendezvényre. Az éttermek között számos a magyar gasztro ajánlások legjobbjai között található, tizenegyen szerepelnek a Michelin ajánló-katalógusában is. A rendezvényre még foglalhatók asztalok, de a minőségi vendéglátást szem előtt tartva a helyek korlátozottak.

Itt vannak a helyszínek, több miskolci is van közöttük

Az őszi Országos Étterem Héten résztvevő, Michelin-ajánlással rendelkező éttermek a következők: A Konyhám Stúdió 365 (Fonyód), Costes Downtown, Hoppá! Bistro, Lokal47 (Kéthely-Balaton), Macok bisztró (Eger), Mák étterem, Moszkvatér bisztró, Spago by Wolfgang Puck, UMO Restaurant, Végállomás Bistro & Wine (Miskolc), Zip’s (Miskolc).

A Zip's brewhouse-ban is finom fogások lesznek

Fotó: Kozma István

Az éttermek kifejezetten a rendezvényre állítják össze válogatott alapanyagokra épülő, gondosan megkomponált 3 fogásos menüsoraikat, amelyeket egyedi, fix áron kínálnak. Az árak nem nőttek a tavaszi szezon óta, így a top kategóriában 5,900 forinttól, a prémium kategóriában 7,900 forinttól, az exkluzív besorolású éttermekben pedig 9,900 forinttól lehet elérni a menüket, szervizdíjjal együtt. Ahogy az eddigi években, így most is kifejezetten ritka és különleges fogások gazdagítják a kínálatot. A megízlelhető fogások között van kakasgulyás, fácánesszencia, bárány consommé bárány raviolival, rántott malacfül, hortobágyi Angus rib-eye steak, Wagyu marha, őz carpaccio, szarvas bélszín, BBQ lazac, Szent Jakab kagyló, vörös tonhal, mákos gubás tiramisu, csokoládé szarvasgombával. Néhány étterem szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékot is kínál.

Az esemény kizárólag előzetes asztalfoglalással látogatható, amire a www.etteremhet.hu weboldalon van lehetőség. A programban résztvevő vendéglők különleges eseményként tekintenek az Országos Étterem Hétre: a foglalási lehetőségek kialakításakor figyelembe veszik az adott étterem nagyságát, az átlagos forgalmat az adott időpontban, és ehhez igazítják a fogadható vendégek maximális számát.