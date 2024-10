Az elmúlással is foglalkoznunk kell

„Modern korunkban – és főként a mai európai kultúrában – a gyász elfogadása, a halál tisztelete tabu; a mindennapjainkat öncélú gondjaink töltik be, nem érünk rá és nem is akarunk foglalkozni az elmúlással, pedig születésünk pillanatától életünk magában hordozza az elkerülhetetlen elmúlást” - tette hozzá, majd kitért az egészségügyben dolgozók helytállására, hogy sokszor szeretteik mellett a rájuk bízott betegeket is nekik kell méltósággal elkísérni utolsó útjukon.