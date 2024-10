Az élelmiszergyűjtéssel kapcsolatos fontos információkat, Dennis Engel, anyanyelvi lektor, a felsőoktatási intézményeket összefogó nemzetközi mozgalom (UFWH) helyi vezetője, valamint Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének területi koordinátora és Kis Alicia kommunikációs referens foglalta össze sajtótájékoztató keretén belül a Miskolci Egyetem főépületében.

„Ez már a huszadik alkalom, hogy elindult ez a gyűjtés a Miskolci Egyetemen, évente kétszer szervezünk élelmiszergyűjtést tavasszal és ősszel. Ez egy világméretű kezdeményezés, amelyhez számos egyetem csatlakozott. Magyarországon és itt Miskolcon is, olyan méretű összefogásnak lehetünk tanúi, amelyre nagyon büszkék vagyunk” – mondta Kis Alicia, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének kommunikációs referense.

Élelmiszergyűjtés beszámoló az idei tavaszi gyűjtésről

„Évente két alkalommal van lehetőségünk arra, hogy tartós élelmiszergyűjtést szervezzünk a miskolci rászoruló családok számára. 2013 óta folyik az »Egyetemek harca az éhezés ellen« elnevezésű gyűjtésünk. Amint befejeződik a három napos élelmiszergyűjtés, már a következő héten meg is történik az adományok kiosztása. Közel 150 kérelem érkezett be a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetéhez. Fontos megemlítenünk, hogy a tavaszi gyűjtés alkalmával, közel 320-350 kilogramm adomány és 270 ezer forint körüli pénzösszeg folyt be, amiből még vásároltunk is, ezáltal 100 rászoruló családnak tudtunk csomagot készíteni. Bízunk benne, hogy a mostani gyűjtés során is fogjuk tudni ezt teljesíteni” – nyilatkozta Molnár Marietta területi koordinátor a boon.hu-nak.