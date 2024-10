Eddig még mindig megoldotta a feltöltést

Az elektromos autóval az útvonal a szokásos Szerbia, Bulgária és Törökország - ezen keresztül jutnak el Örményországba, az alábbi városok érintésével: Batumi, Kutaisi, Gore, Sevan és Jerevan. „Örményország egyik legnagyobb tava a Szeván-tó, ide fogunk ellátogatni. A Kaukázuson-túli területek megtekintése mindig is nagy álmom volt, és örülök, hogy most ez megvalósul” - mondta Nyers Tamás. Kitért arra is, hogy van egy praktikus applikáció, amelynek segítségével nagyon könnyen megtudom, hol lehet tölteni az elektromos autót. Minden országban rendelkezésre állnak töltőállomások. Mesélt arról is, hogy az ő autójával 300-400 kilométert lehet megtenni egy töltés után, az újabbak azonban már 600 kilométert is képesek megtenni egy töltéssel.



A harmadik úti cél, ami következő év januárjában lesz, Párizstól Dakarig megy majd. Erre is keres még egy útitársat. „Spanyolország déli területén, a Gibraltár-szorosnál lévő Algeciras városánál kelünk át komppal Marokkóba. Ezt követően a nagyobb városokat fogjuk bejárni az elektromos autóval, mint például Fez, Tanger, Casablanca, Marrakesh, valamint ellátogatunk az Atlasz-hegység lábánál található Atlasz filmstúdióba is. Majd Agadír és a Szahara irányában haladunk Mauritánián keresztül egészen Senegálba Dakar városáig" – vázolta fel az útvonalat. Természetesen most is nemes céllal indulnak, az Afrika Másként Alapítvánnyal dolgoznak együtt szorosan. Ennek okán most éppen Dakar városában egy helyi óvodát segítenek, fejlesztő játékokkal.



„Elmondható, hogy valamennyi országban segítőkészek a helyiek, így rengeteg barátságot kötöttem, ezáltal kitárul a világ az ember számára. Mindezt úgy teszem, hogy igyekszem másoknak is segíteni, kitűzni mindig valami nemes célt, amiért utazhatok az elektromos autómmal” – mondta Nyers Tamás teslanauta.