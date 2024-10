Ma a politikában az számít, hogy ki mennyire képviseli az emberek érdekeit és ezért mennyit dolgozik – vallja Csöbör Katalin, térségünk országgyűlési képviselője. Rámutat: az új polgármester, Tóth-Szántai József személye és a képviselőtestület összetétele jó lehetőséget jelent a vármegyeszékhelynek. Az egységes politikai támogatással megszűnik a sok belső feszültség, ami rengeteg energiát vont el a város eddigi fejlődésétől.

Csöbör Katalin: „Célom, hogy Miskolcból menő várost csináljunk” Fotó: MW

Csöbör Katalin az emberekért dolgozik

Az ön körzete félig Miskolc - például az Avas és a Selyemrét -, részben borsodi települések. Ezek nem kimondottan a Fidesz bástyái, ön mégis 14 éve minden választást megnyert. Minek tudja be a sikerét?

Hogy a választók miért tisztelnek meg a bizalmukkal, azt tőlük kell megkérdezni. Annyit tudok tenni, hogy a helyi ügyeket képviselem az országos politikai térben. Az a tapasztalatom, hogy nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy a helyi fejlesztések megvalósuljanak. Elmúlt az a világ, amikor az embereket a nagy ideológiai kérdések foglalkoztatták. Ma a politikában az számít, hogy ki mennyire képviseli az emberek érdekeit és ezért mennyit dolgozik.

Milyen fejlesztésekért harcolt?

2010-ben a gátépítéssel és a Miskolcot elkerülő útfejlesztéssel kezdődött. Aztán jött a Miskolc-Kassa autópálya, az Y-híd, a repülőtér, hogy csak a fontosabbakat említsem.

Mi a jelentősége, hogy lesz repülőtere Miskolcnak?

Több lelkes, önfeláldozó szakemberrel régóta dolgozunk azért, hogy újra legyen repterünk. Nemcsak a sportrepülők és ejtőernyősök részéről van igény egy miskolci repülőtérre, tehát nem csak sportértéke van, de az önkéntes tartalékosok képzésében is jelentős szerepe lehet a régi-új létesítménynek. Azaz országvédelmi, nemzetbiztonsági célokat is szolgál. Sőt, ha sikerül a kifutópályát alkalmassá tenni, akkor egy idő után business kisgépeket is fogadhat Miskolc repülőtere, aminek a nemzetközi gazdasági életben nagy jelentősége lehet, és a város presztízsét is emeli.

Jelentős fejlesztések

A nagy fejlesztések valóban fontosak, de ezek kitöltik a képviselői tevékenységét?