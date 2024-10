A CÖF rendezvényének központi témája Miskolc múltja, jelene és jövője volt, különös tekintettel a város politikai változásaira és az új városvezetésre.

Veres Pál a CÖF tiszteletbeli tagjaként beszél a résztvevőkhöz

A CÖF klub egy család

A nap házigazdája, dr. Jacsó Pál bevezető gondolatai után Holló Gyula, a CÖF Klub Miskolc elnöke köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta:

A CÖF klub egy család, és örömmel látom mindig az új arcokat.

Elmondta továbbá, hogy már egy évvel ezelőtt számoltak azzal, hogy Miskolc városában ismét FIDESZ-KDNP többségű közgyűlés vezeti majd a várost.

Dr. Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnökének köszöntőjét Heizler Norbert, a CÖF szervezési igazgatója tolmácsolta. Rámutatott, hogy a világ eseményei cselekvőképességet és éberséget követelnek. Hangsúlyozta, hogy a politikai eszmék különbözősége ellenére mindannyiunkat a magyarság gondolata kell, hogy vezéreljen. A mindenkori kormány legfontosabb feladata, hogy polgárai számára egyre jobb életet biztosítson. Ehhez a lokálpatriótáknak is hozzá kell járulniuk, folytatta Heizler, aki a nap központi gondolatára is kitért: múlt, jelen és jövő Miskolcon. Véleménye szerint a hagyományok őrzése mellett kötelességünk építeni egy jobb, élhetőbb és szebb jövőt magunk és utódaink számára.

Elismerték Veres Pál munkáját

Heizler Norbert ismertette a CÖF idei főbb gondolatait, programjait és céljait. Elmondta, hogy országszerte több helyen működnek CÖF klubok, és újak is alakulnak. A klubok aktív kapcsolatot ápolnak egymással, valamint a határon túli magyar civil szervezetekkel. Támogatják a helyi kezdeményezéseket, javaslataikat továbbítják a döntéshozók felé. Beszámolt arról is, hogy milyen programokba kapcsolódnak be az idei évben, és hogy folyamatosan keresik az együttműködési lehetőségeket más szervezetekkel. Dr. Jacsó Pál hangsúlyozta, hogy egy városvezető számára a jó szándék és a feddhetetlenség két nélkülözhetetlen tulajdonság és meglátásuk szerint a város leköszönt és új polgármestere is mindkét erény birtoka.

A leköszönt polgármester munkáját egy tiszteletbeli cím adományozásával kívánják megköszönni.

Dr. Lengyel Attila, a CÖF Klub Miskolc tiszteletbeli elnöke elmondta, hogy rendszeresen elismerik azok tevékenységét, akik ugyan nem aktív tagjai a klubnak, de hozzájárultak annak sikereihez. Idén Veres Pál, Miskolc volt polgármestere részesült ebben az elismerésben, amiért támogatta két helyi kezdeményezésüket, amelyek eredményeként hamarosan két új szoborral bővülhet a város.