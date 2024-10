A törvényszék az aggálymentes szakértői véleményt ítélkezése alapjául elfogadta, és az alperesi hatóság alaphatározatát a módosító határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte új eljárás lefolytatására utasítás nélkül. Akkor azt írhattuk le: az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

Ütköztették a szakértői véleményeket

Nos annak valóban nem, ellenben – miközben a kormányhivatal és a Nébih elfogadta a bírósági ítéletet – a cementgyár tulajdonosa felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához. A Kúria – a felülvizsgálati kérelmet részben alaposnak találva – hatályon kívül helyezte az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék által a 2023. július 14-én hozott ítéletet, és új eljárás lefolytatására, új határozat hozatalára utasította a bíróságot.

A Kúria a megismételt eljárásra előírta az elsőfokú bíróságnak, hogy a bizonyítási eljárást a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) rendelkezéseinek megfelelően kell lefolytatni, és a peres szakvélemény, valamint a magánszakvélemény közötti különbségekből fakadó ellentmondásokat e törvény bizonyítási rendszerének segítségével kell feloldani.

Előírta, hogy a megismételt eljárásra is vonatkozik, hogy továbbra is figyelembe kell venni az Európai Unió C-637/18. számú ügyben hozott ítéletében foglaltakat.

Egyebekben a Kúria egyetértett azzal, hogy a létesítésre vonatkozó szabályok szerint kellett elbírálni a kérelmet, így erre vonatkozóan a törvényszék ítélete nem jogszabálysértő.

Már majdnem pont van a végén

Megkeresésünkre F. Nagy Zsuzsanna elmondta, a most lezárt eljárásban erre a Kúria által kért részletes indoklással elvégzett szakértői vélemények ütköztetésére kerülhetett sor. Új szakértőt is felkért a bíróság, de az eredeti szakértőt is meghallgatták, így tehát a szakértői ütköztetés megtörtént, és ennek fényében születhetett meg a Miskolci Törvényszék közigazgatási tanácsának ítélete csütörtökön.