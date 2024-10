Az élelmezési világnap kapcsán felkerestünk egy miskolci menüs helyet, egy ikonikus miskolci éttermet, és végül a Calimbra wellness hotel konyhájának kulisszatitkaiba is betekintést nyerhetnek olvasóink.

Juhász Péter, a Calimbra Wellness és Konferencia Hotel séfje a konyhában.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Helyi ízek és szezonális kínálat a Calimbra konyhájából

Vidéki üdülőszállodaként aposztrofáljuk magunkat, és a vendégeink is így tekintenek ránk

– ismertette Ostorházi Imre, a Calimbra Wellness és Konferencia Hotel tulajdonosa a boon.hu-val. Ez az étlapjuk összeállításánál is meghatározó szempont, hiszen a vendégek, akiknek nagy része Budapestről érkezik, kifejezetten helyi jellegű ételeket keresnek.

Ha eljönnek a Bükkbe, akkor helyi jellegű ételeket szeretnének enni. A szarvaspörkölt, a párolt szarvas, a vaddisznópörkölt rotációban szerepel az étlapon

– tette hozzá.

A szállóvendégek jelentős része svédasztalos reggelit és vacsorát választ, ahol figyelmet fordítanak az ételérzékenységekre, valamint a vegán és vegetáriánus lehetőségekre is.

Meg kell tudni felelni a modern kor kihívásainak, a svédasztalon minden allergén kötelező módon jelölve van

– emelte ki Ostorházi Imre.

Ízek és élmények

A Calimbra konyhájában nemcsak a helyi ízek fontosak, hanem a friss, szezonális hozzávalók is meghatározó szerepet játszanak. Ostorházi Imre személyesen is részt vesz az alapanyagok beszerzésében, nemcsak a beszállítókkal dolgozik együtt, hanem rendszeresen ellátogat a piacokra is, hogy különleges és friss árukat szerezzen be.

Most jövök épp a körutamról haza, és nyolc kiló szentmihályi gombát vettem, amiből döntően leves készül

– mesélte büszkén.