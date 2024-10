Értékek szövetsége

Az idén a Borászok borásza címmel kitüntetett Bárdos Sarolta, a bemutató szervezője a Tokaj Nobilis Szőlőbirtok tulajdonosa kiemelte: minden olyan lehetőség sokat jelent a régió borászatai számára, ahol Tokaj-Hegyalja értékei megjelenhetnek. Különösen értékesnek nevezte, ha a furmint és a tokaji bor olyan méltó környezetbe kerül, amely párosítással tovább emelhető annak értéke. A Busatti család gondolkodása hasonló a minőségi tokaji borkészítéshez, hiszen a szövetek hagyományos eljárással, eszközökkel, sok kézimunkával készülnek el magas minőségben csakúgy, mint ahogyan az aszúszemeket is kézzel válogatják a mai napig ügyelve arra, hogy a legminőségibb alapanyagból készüljön el a világhírű tokaji aszú – emelte ki a házigazda. Hozzátette: olyan embereket, főként ismerősöket hívtak össze a bemutatóra, akikről tudják, hogy érzékenyek a művészetekre és a szépre. A bodrogkeresztúri bemutató már a második ilyen esemény volt a tokaji borvidéken, a sajátos textíliákat Mádon mutatták be először, és terveznek még legalább egy további bemutatót is, amelynek helyszíne a tervek szerint Tarcal lesz.

