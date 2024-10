Október 12-én 10 órától a színpadtól indul a túra, melynek díjáért egy-egy kupont is kapnak a résztvevők. A kupon a Bükki Ízeknél váltható be, ahol egész októberben kínálják a gombával készült finomságokat. A "Valahol a rengetegben..." /Tematikus túrák Zsoltival/ túracsoport vezetője Hortobágyi Zsolt minden évben október elején szervezi meg a Gombák nyomában túrát. Ehhez az eseményhez kapcsolódott a Bükki Ízek Vendégasztal, a Bükki Mesék és a Roanzavi-Lak szálláshely. Ezen az Őszköszöntő napon kézműves termékekkel és játékokkal is várják a vendégeket és gyermekeiket a szervezők. A rendezvényről érdeklődni és a túrára regisztrálni a 30-779-56-88-as telefonszámon lehet.