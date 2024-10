A meglévő korlátok újabb szakaszokkal lettek kiegészítve, hogy minden meredek szakaszon kapaszkodót nyújtsanak, egyúttal kijelöljék a fel- és lejutás nyomvonalát azokon a helyeken is, ahol korábban több nyomot is tapostak. A régi lépcsőfokok megújultak, helyenként új lépések kerültek kialakításra a sziklában, így mostantól sokkal biztonságosabb és könnyebb is a barlangba való feljutás. Félúton egy kis pihenőhelyet is kialakítottak, ahonnan a Hór-völgyre és a szemközti sziklafalra nyílik kilátás.