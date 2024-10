Az intézetlátogatások alkalmával hívják fel a csoportok figyelmét arra, hogy ezzel a lehetőséggel betekintést nyerhetnek a büntetés-végrehajtási intézet fizikai és pszichikai falai mögé. A fal a kinti és a benti világ között szimbólummá is vált, annyira magától értetődő egy börtön esetében, hogy észre sem vesszük, amikor időnként maga a fal is figyelmet igényel az esztétikai megjelenésen túl a biztonsági szempontok miatt is.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön északi bástyafala pont ilyen volt, amihez mintegy 40 éve nem nyúltak hozzá. A 2024. évi karbantartási terven felül, fogvatartotti munkáltatás keretében vált lehetségessé a külső oldal renoválása. 1 hónap alatt, 160 munkaórában a 4,2 méter magas és 65 méter hosszú falszakaszon 560 négyzetméter felújítási munkát végzett 6 fő fogvatartott, valamint 2 fő biztonsági felügyelő a folyamatos őrzési feladatokat látta el - számolt be róla a fegyház honlapja.

Példás együttműködés

A fal egyenetlenségeinek pótlását követően került sor az újravakolásra, a felület újraszínezésére és külső homlokzati műgyanta fedőréteggel történő bevonására. A fal felújítási munkálatai olyan példás együttműködésben valósultak meg, amelyért a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Műszaki és Ellátási Osztályának állománytagjain túl, köszönet illeti a Nostra Kft-t, mint főkivitelezőt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetet 2 fő fogvatartott és az állványzat biztosításáért, valamint a Tököli Országos BV Intézetet is Varga István bv. törzszászlós átrendelésének lehetőségéért, aki a betanítást és a munka beindítását végezte.