A Responsible Care program a vegyipar önkéntes kezdeményezésén alapul. Célja, hogy előmozdítsa az iparág fenntartható fejlődését, különös figyelmet fordítva három területre: az iparág környezeti hatásainak csökkentésére, a biztonságra és az egészségvédelemre. A BorsodChem a közel 250 szempontot vizsgáló idei audit során kiváló, 95,7%-os eredményt ért el, bizonyítva, hogy a vizsgált területeken kiemelkedően teljesít. A tanúsítvány elnyerése egyúttal a BorsodChem vállalati kultúráját is fémjelzi, amely a környezetvédelemre, a műszaki biztonság növelésére és a munkahelyi balesetek megelőzésére összpontosít. A vállalat továbbra is megosztja bevált gyakorlatait a hazai vegyipar szereplőivel, ezzel is támogatva a program elveit és céljait.

Ez a díj mindannyiunk közös sikere, és köszönetet mondunk valamennyi kollégánknak, akik közreműködtek ennek a kiemelkedő eredménynek az elérésében. Továbbra is szilárdan elkötelezettek vagyunk a felelős gondoskodás és a fenntarthatóság iránt

– nyilatkozta Kruppa László.