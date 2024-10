A Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója (MEKIF) 614 millió forint támogatást nyert el Encsen és Szerencsen új, kétcsoportos görögkatolikus bölcsődék építésére. A szerencsi bölcsőde alapkövét csütörtökön délután rakták le ünnepélyes keretek között.

Letették az új bölcsőde alapkövét Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A szerencsi bölcsőde a jövőért épül

A megnyitón Bialkó Mária, a MEKIF igazgatója ismertette a pályázat részleteit és az új intézmény fontosságát, amely két csoportban összesen huszonhat kisgyermek számára fog helyet biztosítani, akik a görögkatolikus értékek szerint nevelkedhetnek. Elmondta továbbá, hogy Szuhai László főépítész a mai kor technológiájának és elvárásainak megfelelő épületet álmodott meg.

A kisgyermek Isten ajándéka, akik a gyermekeknek építenek, a jövőnek építenek

– zárta szavait az igazgató.

Minden gyermek ajándék

Dr. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, hogy a bölcsődei férőhelyek bővítése kiemelten fontos a kormány számára, hiszen ezzel a családokat, valamint a munka és a család közötti egyensúlyt is támogatják. A családok támogatásán túl egy ilyen intézmény a közösségépítésben is fontos szerepet tölt be. Hangsúlyozta, hogy folyamatosak a bölcsődei fejlesztések az ország minden részén, csak az elmúlt évben mintegy ötezer új bölcsődei férőhely létesült.

Minden gyermek ajándék, mely Isten bizalmára emlékeztet

– idézte az államtitkár Ferenc pápa szavait. Minden járásban, minden harmadik településen van már bölcsődei ellátás, és ez nemcsak a családoknak kiemelten fontos, hanem új munkahelyeket is teremtenek vele. Borsod-Abaúj-Zemplénben az országosnál is nagyobb az előrelépés, hiszen míg 2010-ben mindössze huszonkettő bölcsőde működött, idén már száztíz bölcsőde van vármegyénkben és a munka még nem ért véget, hiszen jelenleg is 550 bölcsődei férőhely kialakítása van folyamatban.

A bölcsőde 390 millió forint kormányzati támogatásból épül meg, és modern, energiatakarékos épületként szolgálja majd a közösséget. Az új intézmény nemcsak a gyermekek számára kínál lehetőségeket, de új munkahelyeket is teremt

– zárta szavait az államtitkár.