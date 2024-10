Lepsényi a Hős Fa

A zsűri döntése alapján a 2024-es Hős Fa címet Lepsény legősibb fája kapta. A facsemetét 1851-ben ültették el a Nádasdy-kúria mellett kialakított kis botanikus kertben. A kocsányos tölgy azóta is az épület déli sarkánál áll. Korabeli források „Szép Ilonka fának” is nevezik. Az óvoda 1981-ben új épületbe költözött és a Nádasdy-kúria azóta lakatlan. Az épület felújítása megkezdődött, ám több mint tíz éve a munkálatok leálltak és jelenleg a terület gondozatlan.

A fát jelölő közösség elkötelezett a természeti kincsek, az erdők, az őshonos növényfajok megóvása mellett. A fa közelében egy szabadidős park kialakítását tervezi az önkormányzat és szeretnék felhívni a falu minden lakosának figyelmét, hogy a közelben milyen érték rejlik. Az ősi fa jelentőségére, történelme okot ad közvetlen környezetének rendbe tételére és gondozására. A tölgy friss levegőt és természeti élményt nyújt a közösségnek. Meg kell tanulnunk rácsodálkozni a fa szépséges lombkoronájára, a kéreg mintázatára és a levelek között szálló madarak dalára. Az Év Fája egy speciális kezelést nyer, amit Börzsei Bence faápoló és csapata fog elvégezni. A Kenderkóc webáruház jóvoltából a dobogósok többek közt madárodúkat is kaptak ajándékba.

Az idei hazai verseny döntősei, helyezési sorrendben: