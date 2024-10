Bemutatók sokasága

A sátoraljaújhelyi főtéren felállított sátrak alatt, valamint a kitelepült járművek, eszközök segítségével a megjelent fiatalok egyebek mellett kipróbálhatták a lézer lövészetet, a katasztrófavédelmi szervek, valamint a tűzoltóság tűzmegelőzési kiállítást rendezett be a helyszínen, de a résztvevők megtekinthették a tűzoltóság műszaki mentő eszközeit is. A rendőrség szakemberei bűn- és baleset-megelőzési bemutatót tartottak, a honvédség munkatársai pedig repülőgép szimulátorral várták a megjelenteket. A fűtési szezon közeledtével a rendezvényen megjelenők hasznos tanácsokat kaphattak a Katasztrófavédelem kéményseprő szolgálatának munkatársaitól. „Merj menteni!” címmel elsősegély-nyújtási ismereteket mutattak be a Sátoraljaújhelyi Mentőállomás, a Magyar Vöröskereszt Zemplén Területi Szervezetének munkatársai a városban tanuló egészségügyis diákokkal együtt. A helyszínen ingyenes vérnyomás- és vércukor-szint mérésre is lehetősége nyílt a látogatóknak. Új résztvevőként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti munkatársai is megtalálhatóak voltak, akik számos kiállítási elemmel érkeztek. A rendezvénysorozat zárásaként az újhelyi tűzoltók megtartották a már hagyományosnak mondható, rendkívül látványos baleseti mentési gyakorlatukat a sátoraljaújhelyi mentők bevonásával. Tóth Zsolt beszámolója szerint a programokon körülbelül félezer gyerek vett részt az óvodás kortól egészen a középiskolásokig.