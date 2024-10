Joli néni mindig közszereplője volt Selyebnek, ő volt a mozis, majd a település húsboltját, illetve vegyesboltját vezették férjével. Bár több műtét, betegség is van a háta mögött, kilencven évesen is egyedül él, és gondozói segítséggel ellátja magát. Két fia, három unokája és három dédunokája van. Joli néni édesanyja is hosszú életű volt, kis híján megérte a századik életévét.

Az esze úgy vág, mint a penge

– mondta Kriván Judit alpolgármester a boon.hu-nak. Évtizedek óta Észak-Magyarország előfizető, minden nap átlapozza, és a gondozónőnek beszámol az újságban olvasottakról.