Autókereskedés és disco is volt

Névvel ugyan nem szeretett volna nyilatkozni, de az ingatlantól pár méterre lévő bolt üzletvezetője ott jártunkkor határozottan állította, hogy egy jó ideje valami történik a körülkerített birtokon. Épül és újul a terület, szépen lassan eltűnik a gaz, látszik, hogy valami készül. Egyelőre nem tudja, hogy ki lehet az új tulajdonos, de úgy látja nemcsak ezt az egyetlen épületet újítják, hanem a közelben egy nagy csarnokot is építenek. Amikor rákérdezek, hogy emlékszik-e a vállalkozás múltjára, határozottan állítja, hogy bizony autókereskedés majd disco is üzemelt itt. Ezt onnan tudja, hogy ebben még fiatal lányként ő is megfordult, emlékei szerint jó kis hely volt, de maximum egy évig, ha működött. Hozzátette, hogy sok-sok városi legenda keringett arról, hogy mi történt az épület körül, de ezek közül egyiket sem tudta megerősíteni.