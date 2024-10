Még csak félig van készen a Régiposta utcai lakópark

Először szállodát akart építtetni, de végül egy társasház mellett döntött, amiben negyvenhat lakás van, 39 és 125 négyzetméteresek is. Tizennégy lakást már ez év februárjára eladtak. "Ez mostanra már csak nyolc lett, mert a csúszás miatt végül nem jött létre az adás-vétel, és addig nem is akarunk foglalkozni az értékesítéssel, ameddig nincsen készen az épület" – nyilatkozta most Sever Özer, aki elárulta, a csúszás oka az anyagbeszerzés.

A Sev-Ak-Cav Kft. beruházásában épülő lakópark alatt mélygarázs is lesz.

Ez lassan már teljesen készen van, negyvenhat autó fér majd el – mondta a tulajdonos. – Két üzlet is lesz a földszinten, de még erről sem tárgyaltunk, hogy milyen szolgáltatással foglalkozó cég foglalna helyet itt.

Az átadás tervezett időpontja 2025. február vagy március volt, ez így most leghamarabb júliusban valósulhat meg.