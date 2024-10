Az aradi vértanúk legendás élete és haláluk című előadásban a közönség bepillantást nyerhetett a vértanúk magánéletébe dr. Propper Valéria irodalomtörténész segítségével. A közönség számos kevésbé ismert történetet hallhatott az 1849-ben kivégzett hősökről.

Az aradi vértanúk kevésbé ismert történetei

Emberi mivoltukban közelítem meg őket, mert katonák voltak, hősök lettek, de szerető családapák és szerelmes férjek is voltak

– mondta az irodalomtörténész a boon.hu-nak, hozzátéve, hogy a csaták eseményeiről és a kivégzésekről sokat tud a nagyközönség, de a családjuk gyászáról, a hátramaradt feleségek és gyerekek szenvedéseiről már kevesebbet.

A nézők hallhattak arról, hogy a kivégzések után egyes családtagok titokban megszerezték a hozzátartozóik holttestét. Dessewffy Arisztid családja például az éj leple alatt szállította el testét, majd lábait levágva egy bőröndben csempészték ki, hogy szülőhelyén, a felvidéki Margonyán méltóképpen eltemethessék. Dr. Propper Valéria más, hasonló történeteket is felelevenített, mint például Damjanich János esetét, akinek holttestét felesége nagybátyja, Csernovics Péter vásárolta meg a hóhértól, és titokban temette el Mácsán, saját birtokán, a kastély kertjében.

Nem csak tizenhárom

A vértanúk földi maradványainak végső sorsa is szóba került.

A vértanúk közül tizenegynek a földi maradványait – Kiss Ernő eleméri és Dessewffy Arisztid margonyai nyughelye kivételével – Aradon, az aradi vértanúk emlékművében kialakított kriptában helyezték örök nyugalomra 1974. október 6-án

– ismertette az irodalomtörténész.

A résztvevők megismerhették többek között Schweidel József történetét, akinek fia, Schweidel Béla, szintén Aradon raboskodott, és akit Haynau táborszernagy örökbe akart fogadni, mivel nem volt fiúgyermeke. Az előadás nemcsak a tizenhárom ismert aradi vértanúra tért ki, hanem a kevésbé ismert vértanúkra is, valamint Batthyány Lajos miniszterelnök és utolsó előttinek kivégzett Damjanich János tábornok történetét a szokottnál is részletesebben mutatta be.