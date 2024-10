A papír alapú újsággal is megismerkedtek a gyerekek

Tudatos diákok járnak az iskolába

Az egyik tanítónő végül feltette a kérdést, hogy ki tudja már most is azt, mi lesz, ha nagy lesz. Meglepő módon még a legkisebbek közül is sokan feltették a kezüket. Elhangzottak olyan szakmák, amik a szépségiparban találhatóak: körmös, kozmetikus; de voltak segítő hivatások is a felsorolásban: orvos, rendőr, akár nyomozó. Van, aki a sportot választja, mert focista lesz, sőt, megdöbbentő komolyságú elszántsággal is találkoztunk: egy kislány apácának készül.

Szabó Dominik, 4.b osztályos tanuló elmondta, neki a rendőr tetszett legjobban, aki egy másik évben volt az iskolájukban. „Nekem azért az volt a legjobb, mert ott bemutatták a rendőrautót, és azt is, hogy hogyan működik. De nagyon jól éreztem magam a séfnél is, aki Peti apukája volt, mert azon a foglalkozáson meg magunknak készíthettünk nagyon finom joghurtot, amit meg is ehettünk" – mondta a boon.hu-nak.