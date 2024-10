Az öt éve létező banda motorja Tímár Krisztián az egyik legismertebb zenész pátriánkban, de a zenekar többi tagja sem most került először színpadra, közönség elé. Krisztián és az énekes Bregó József „Jessy” meséltek Horváth Imre szerkesztőnek A zene az kell című podcastban arról, hogy miként alakult a zenekar és milyen terveik vannak a jövőre nézve.

De szóba került az is, hogy vármegyénkben milyen a zenei piac, hogyan lehet színpadra kerülni és milyen lehetőségei vannak egy zenekarnak. Arról is meséltek a motoros találkozók rendszeres fellépői, ahol a rockabilly dallamaira a bőrruhás mocisok is táncra perdülnek.

Hallgassa meg!

