A Vasgyár sorsa prioritást élvez, ezzel mindenki egyetért, az első hóra azonban még várnunk kell

Meleg időjárásra számíthatunk októberben, így az őszi turizmus is felpöröghet. A Marburg-vírust most megúsztuk és újra látogathatunk a kórházban is. A Vasgyár sorsa prioritást élvez, ezzel mindenki egyetért, ezek a nap fontos hírei. Hírösszefoglalónk kedden.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház vezetése október 25-én feloldotta az október 22-én – elrendelt látogatási tilalmat a II. Belgyógyászati Osztály fekvőbeteg részlegének férfi oldalán. Ettől a naptól kezdődően a látogatás újra lehetséges az említett osztályon az ellátási rendnek megfelelően. Ez is ott volt a nap fontos hírei között kedden. Feloldották a látogatási tilalmat, ez is ott a nap fontos hírei között A nap fontos hírei között a turizmus és egy halálos vírus is A halálos Marburg-vírus jelenthet-e veszélyt Európára? - erről kérdeztük Prof. dr. Rusvai Miklós víruskutató, virológust, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát. A szakember véleménye, hogy manapság nagyon ajánlott mindig a legrosszabbra gondolni, és csak ha bebizonyosodik, hogy mégsem erről van szó, akkor lehet a valódi okot keresni. Sajnos a vírusok importálása egyre gyakoribb, hiszen mióta „világfalu” lettünk ennek a veszélye egyre fokozódik. Halloween felpörgeti az őszi turizmust. Bágyi Péter szerint kifejezetten szerencsés helyzetben van a 2024-es turizmus október utolsó napjaiban halloween előtt. Az előrejelzések szerint ragyogó időjárás várható régiónkban, ebben az időszakban érkezik az ősz legszebb időszaka. A szállodák jelentős részében már most telt házas a foglaltság.

Az október 1-én hivatalba lépett új miskolci városvezetés fő feladatának tekinti "a város szövetében zárványként elhelyezkedő" terület sorsának rendezését. A diósgyőri kohászat sorsának rendezése prioritást élvez. Molnár Péter, a KDNP frakcióvezetője arról beszélt, hogy minden miskolci képviselő tudja, hogy fontos a város számára a Vasgyár. A teljes összefogás példáját mutatta most a miskolci közgyűlés, amely az előterjesztést ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 25 igen vokssal fogadta el.

Mikor lesz az első hó? A jelenlegi számítások szerint ezt még nem lehet megmondani. Dr. Rázsi András hangsúlyozta: jelenleg kérdéses, mikor lehet havazásra számítani a hegyekben. A hajnali fagyokkal viszont hamarosan számolni kell majd.

