Az állatok világnapja ráirányította a fókuszt az állatvédelemre. Dr. Sáhó Anna r. hadnagy az Edelényi Rendőrkapitányság munkatársa, a Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola felsőseinél járt, hogy elmondja nekik:

- hogy mi a különbség a kedvtelésből tartott állatok, a haszonállatok, a vadon élő állatok, valamint a veszélyes állatok között. Megtanultuk, hogy mit jelent a „jó gazda gondossága” kifejezés;

- továbbá ráirányította a figyelmet az állattartásból eredő problémákra, az állatvédelemhez kapcsolódó szabálysértésekre, bűncselekményekre is, kiemelve az állatkínzás fogalmát is;

- A „hadnagy tanárnő” azt is megbeszélte a diákokkal, hogy mi a teendő, ha elszökik otthonról a kiskedvencük, ha kutyaharapás áldozatai lettünk, vagy ha kóbor, segítségre szoruló állatot látnak az utcán.



Meg hát ugye biztos, ami biztos két kisfilmet is levetítünk, egyik az állatvédelemről, a másik pedig arról, szólt, hogyan viselkedjünk, ha egy medvével találjuk szemben magunkat…, mert ugye a medve nem játék, meg a zebra sem, de ez már balesetmegelőzés -olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség