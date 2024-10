Ez a nap kétszeresen is tragikus számunkra. Nemcsak azért, mert az Aradon vértanúságot szenvedők és gróf Batthyány Lajos mártír miniszterelnök sorsa így teljesedett be, hanem azért is, mert egy mindaddig ismeretlen méretű, véres politikai megtorlás vette kezdetét Magyarországon. Nekünk, magyaroknak nehéz sorsot szánt a történelem, de mi sohasem adtuk fel, és adjuk fel, ezért is mondható el, hogy sokat tanulhatunk a magyar Golgota emlékezetéből. Igazi hazaszeretetet, a nemzet iránt érzett alázatot és küzdeni tudást.