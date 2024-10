Sok miskolci áldozata volt a forradalomnak

Az egyetemi docens szerint az áldozatok száma összetett. Ennek tekinthetjük a tüntető tömegbe leadott október 26-i sortűz 16 vétlen áldozatát, de a szovjet bevonulás és a megtorlás következtében életüket vesztett személyeket is. Dr. Fazekas Csaba kiemelte: az 1956-os hősök heterogén csoportot alkotnak, hiszen a munkástanácsok, a diákparlament megannyi személyiségét lehetne említeni:

„Összességében úgy gondolom, hogy eltérő mértékben, de mindenki hőse volt a forradalomnak, aki a szovjet típusú diktatúra helyett egy szabad és független országban akart élni, s 1956 októberében ezt kifejezésre is juttatta.”

A tömegbe lőttek a rendőrkapitányság előtt a Zsolcai kapuban

A feszült légkörben október 26-án a reggeli órákban elterjedt a hír, miszerint a városi rendőrkapitányságon, illetve az ÁVH megyei parancsnokságán az éjszaka letartóztatott személyeket tartanak fogva.

„Hiába próbálták bizonygatni, hogy ilyenek ekkor már nem voltak, a rövid idő alatt több ezresre duzzadt tömegből felszínre törtek az indulatok, nem hittek az egyenruhásoknak. Sőt, a Diákparlament küldötteinek sem. Hisztérikus légkör alakult ki, és tévesen tűzparancsnak vélt figyelmeztető lövések nyomán a rendőrök és az ÁVH-sok sortüzet zúdítottak a tüntetőkre” – beszélt a megrázó történelmi eseményekről dr. Fazekas Csaba.

Súlyos következményei lettek a forradalomnak

November 4-én Miskolc is elszenvedte a szovjet inváziót, majd a megtorlás itt is súlyos áldozatokat követelt. A város társadalmi összetételéből logikusan következett, hogy a megyei munkástanács itt is sokáig politikai utóvédharcot folytatott a forradalom vívmányainak megőrzésére.

„A berendezkedő Kádár-rendszerben nemcsak az országos, hanem a helyi forradalmi eseményekről is hallgatni kellett egészen 1989-ig. Azóta az újra megismert események jogosan képezik szerves részét helyi identitásunknak” – világított rá 1956 októberének következményeire dr. Fazekas Csaba.

