A kutatások helyszíne

Kis József elmondta azt is, hogy ő maga nem jár régiségvásárra, és nem is hallott olyanról, hogy valaki ott talált volna dokumentumokat az 1956-os forradalomra vonatkozóan. Ilyenről valóban rendkívül ritkán és nagy szenzációként számolnak be azok, akik mégis kincsekre lelnek a régi tárgyak között. A kutatás másik terepe lehetne még a forradalmat megélők örököseinek tulajdona.

„Bizonyosan vannak még olyan személyek, akár külföldön, akár Magyarország területén, akik a forradalom napjaiban keletkezett iratok tulajdonosai. Ezek a dokumentumok nyilvánvalóan családi hagyatékok részét képezik most, és az örökösök belátása szerint kerülnek majd közkézre, nyilvánosságra, vagy pedig megmaradnak családi emléknek.” Ha egyáltalán belenéznek a hagyatékba. Kis József szerint tehát valójában csak néhány helyszíne maradt a kutatásnak. „Ennek most már alapvetően csak a levéltár lehet a terepe, illetve a közgyűjtemények, hiszen nagyon-nagyon kevesen élnek azok közül, akik résztvevői, alakítói vagy szemtanúi voltak az eseményeknek. Rendelkezésre állnak tehát a közgyűjteményben meglévő iratok, illetőleg a korábban készült interjúk és visszaemlékezések. Ezekre lehet hagyatkozni e téren” – mondta.