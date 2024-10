A rendszerváltás óta emlékezhetünk meg október 23-áról, arról, amikor a magyarok újra fellázadtak elnyomóik ellen, mint a történelem során annyiszor.

Az 1956 őszi események fontos szerepet töltenek be Magyarország történetében

Fotó: MW

Miskolcon több helyszínen is tartanak megemlékezéseket idén is.

Az Egyetemvárosban kezdődött

1956. október 22-én a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem diákjai összeállították követelésüket, ami tizenegy pontból állt. Egyik fő pontja az volt, hogy a szovjet csapatok vonuljanak ki. A vitaestnek nevezett gyűlésen még megválasztották a diákparlament elnökét, Fekete Simont, és a szervezet tagjait is. Ez lett később régiónk egyik legfontosabb forradalmi szervezete.

Október 23-án a DIMÁVAG gépgyár munkásai, főleg fiatalok állították össze követeléseiket, közöttük volt Bogár Károly, Turbók Gyula és Gellért Károly. Ez a követeléssor 21 pontos volt, és szintén tartalmazta a szovjet csapatok kivonulását. Emellett azonban valódi általános és titkos választójogot is követeltek. Ennek a csoportnak Munkásszervező Bizottság lett a neve.

Október 24-én szintén a DIMÁVAG munkásai tüntetést szerveztek, hogy kiálljanak a már harcoló fővárosiak mellett. Erről a tüntetésről ezen a napon még sikerült lebeszélni őket, de ekkor jött létre az országban elsőként egy üzemi munkástanács. Egy másik helyszínen azonban csak az ÁVH egyik százada tudta megakadályozni, hogy egy 150-200 fős csoport tüntetést szervezzen. Szétverték őket.

Október 25-én egy miskolci küldöttséget fogadott Nagy Imre miniszterelnök. Ennek tagjai a DIMÁVAG és a Nehézszerszámgépgyár dolgozóiból, valamint a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemről kerültek ki. A megyei pártbizottság első titkára, Földvári Rudolf is elkísérte őket a fővárosba. Nagy Imre miniszterelnök elismerte a huszonegy pontos követelést.

Itthon addig hatalmas felvonulás szerveződött. Több tízezres tömeg vonult ki az utcára, majd nagygyűlést tartottak az egyetemen, ahol sztrájkbizottságot választottak, élén Rozgonyi Ernő elnökkel, Papp Miklós, Jekkel Béla és Horváth Gyula elnökhelyettessel. Papp Miklós a DIMÁVAG dolgozója volt, Jekkel Béla a megyei tanácsról volt, Horváth Gyula pedig az egyetemről.