Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte a Zempléni Településszövetség (ZTSZ) Sárospatakon. A még ma is hetven önkormányzatot, valamint húsznál több magánszemélyt és vállalkozást tömörítő civil szervezet a rendszerváltás utáni időszak egyik első térségi érdekvédelmi és egyeztetési fóruma volt. A három évtizedet bemutató fotókiállítás megnyitójával, valamint ünnepi koncerttel egybekötött rendezvényen a résztvevők megemlékeztek a szervezet korábbi elnökéről, a nemrég elhunyt dr. Kupa Mihályról is.

Dr. Hörcsik Richárd is ünnepi beszédet mondott a Zempléni Településszövetség jubileumi ünnepségén

Nincs fluktuáció

A jubileumi megemlékezésen az egyik alapító, a szövetség elnöke, Májer József elmondta: a kilencvenes évek elején fogalmazódott meg a települések összefogásának gondolata. Mintaként az 1989-ben megalakult Csereháti Településszövetség állt előttük. Az egykori pénzügyminiszter, egy időben a térség országgyűlési képviselőjeként is tevékenykedő dr. Kupa Mihály elnöki időszakáról szólva Májer József lapunknak kifejtette: a régióból azóta is hiányzik egy olyan integratív személyiség, mint ő volt, aki remekül össze tudta fogni a településeket. Hozzátette: az téves feltételezés, hogy a kapcsolatai révén külön pénzt hozott volna a térségbe az egykori miniszter, viszont nagyon jó érzékkel adott tanácsokat a pályázatokhoz és az érdekérvényesítéshez, amivel egyben meg is tanította igazodni a településeket az akkor még gyerekcipőben járó pályázati rendszerhez. Kiemelte: a fluktuáció nem jellemző a szövetségre, már régóta mintegy hetven tagtelepüléssel és húsznál több magánszemély, valamint vállalkozás tagságával működik a szervezet. Az elnök úgy vélte: ma „a pénz mindenhatósága”, valamint a különböző közéleti rendszerek nem kívánják meg az egyeztetést, de ha visszatér ez az időszak, akkor a ZTSZ ennek ismét kiváló fóruma lehet – jelentette ki az elnök.

Meg kell újulni

Ugyancsak az alapítók közé tartozik Alsódobsza polgármestere: Bűdi Károly, aki az egyik alelnöki tisztet is betölti a civil szervezetben. Mint tudósítónknak nyilatkozta, a rendszerváltás után négy évvel ismét olyan politikai hatalom vette át az ország irányítását, amelytől tapasztalataik alapján joggal tarthattak a kistelepülések, ezért is alapították meg érdekvédelmi szervezetként a településszövetséget, amiben először is csak a kisebb falvakat, községeket fogadtak be. Csak később nyitottak a városok felé is. Véleménye szerint jót tett a szervezetnek, hogy a kilencvenes évek közepén jól és eredményesen tudtak közösen pályázni, többször a döntéshozók is kikérték a véleményüket pályázati ügyekben. 1998-ban aztán komoly létszámmal került be a településszövetség a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzatba, ahol már közvetlen beleszólással tudták folytatni a fejlesztési munkát. Az alelnök szerint a ZTSZ-nek egy komoly megújulásra van szüksége, ugyanis az alapítók közül már kevesen vesznek részt a munkában és teret kell kapniuk az „új hangoknak”.