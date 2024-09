Szombaton délután 2 órakor a Herman Ottó Emlékháztól indul a „Miskolc éltető forrása, a Szinva” elnevezésű séta, melynek során szó lesz többek közt Herman Ottóról, Lutráról, barlangokról és vízesésről – mindenről, ami Lillafüreden kapcsolatban van a vízzel.

Megtudtuk, hogy Miskolc idén ezzel a tematikus városnézéssel nevezett be a Virágos Magyarország versenybe.

A versenyről bővebb információ

Immáron 31. alkalommal indítja útjára a Virágos Magyarország versenyt a Magyar Turisztikai Ügynökség. Évente közel 350 települést mozgat meg. Célja, hogy a közösségépítés is a célok között szerepel. Fontos, hogy a városok és falvak lakóinak életminősége javuljon, és hogy a környezettudatos gondolkodás a mindennapjaik szerves részévé váljon. A megmérettetés a természeti és az épített örökség megőrzéséhez és gyarapításához is hozzájárul. A klasszikus kategóriák mellett minden önkormányzat tematikus megmérettetésre is jelentkezhet, amelyben az elmúlt öt év sikeresen megvalósított zöldfelület fejlesztéseit, partnerségi programjait mutathatják be a nevezők. Az anyag elkészítését a Virágos Magyarország honlap tájékoztató is segíti. A felkészülési időszakban kertész- és tájépítészmérnökök, várostervezők, környezetvédők és turisztikai szakértők adnak tanácsokat a pályázóknak. A versennyel kapcsolatos további információt a verseny honlapján találhatunk.