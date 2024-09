Miskolc ikonikus vendéglátóhelyének, a Népkerti Vigadónak a célja, hogy továbbra is a város egyik legmagasabb gasztronómiai minőséget prezentáló étterme, közösségi tere legyen. Dr. Barkóczi István, a Népkerti Vigadó tulajdonosa elmondta, hogy a létesítmény folyamatos megújuláson megy keresztül, céljuk pedig, hogy a Népkertet és a Vigadót együtt a város egyik ékkövévé tegyék. „A Vigadó lehetne egy kiindulópont a Kálvária felé, egészen az Avas kilátóig, amely a turisták számára egy páratlan turisztikai élményt nyújt” – fogalmazott. Ismertette: a korábbi felújítások során eddig a több mint százéves épület szinte minden része új életre kelt, kivéve a teraszt és a konyhát. „Most azonban eznek a megújulása is megtörtént" – tette hozzá.

Sajtótájékoztató a Népkerti Vigadó új éttermének, a Délidőben étterem indulásáról

Fotó: Vajda János

A Vigadó a klasszikus ízek világába kalauzol

A Vigadó megújult étterme, a Délidő Étterem, szintén bemutatkozott, amely péntektől várja vendégeit. Bajusz Gergely, gasztronómiai tanácsadó a boon.hu-nak elmondta, hogy céljuk egy olyan hely megteremtése, amely minden korosztály számára megfelelő kikapcsolódást nyújt. Az étteremben klasszikus ízek kerülnek terítékre, és különösen kiemelték a "Vigadó húslevesét", amely mára miskolci specialitássá vált.

Különleges ízek

„Az étterem nemcsak az ízekkel, hanem különleges atmoszférájával is megteremti a családias hangulatot” – hangsúlyozta. A konyha is modernizáláson esett át: fenntarthatóságra összpontosítva, a legkorszerűbb berendezéseket szerelték be.