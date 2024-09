Norvég rendező triplázott

Lilja Ingolfsdottir norvég rendező Szerethető című filmje három díjat is nyert a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, köztük az esemény fődíját, a Pressburger Imre-díjat is. A zsűri indoklásában kiemelte, azért ítélték a norvég alkotásnak a díjat, mert az nemcsak egy problémát, egy drámai helyzetet ábrázol, hanem az abból való kiutat is képes megmutatni az embereknek.

Lilja Ingolfsdottir norvég rendezőnek Madaras Péter gratulál

Fotó: Mogyorósíi Zsolt Pipó

A rendező személyesen vette át a díjakat, és elmondta, hogy a film a legmélyebb érzéseiből fakadt, nagyon hálás a zsűrinek és a fesztiválnak.

Nem csak filmeket díjaztak

Tavaly alapították a Dr. Halmay Béla-díjat, a miskolci kultúra lokálpatriótáinak, melyet idén Balogh József, a fesztivál egyik fő támogatója, a Mercedes-Benz Miskolc alapítója, ügyvezetője vehetett át. Köszönőbeszédében kiemelte, hogy öröm számára egy ilyen esemény részesének lenni:

Nyolc éve, mikor Miskolcra érkeztem és láttam, hogy egy ilyen színvonalú rendezvény otthona a város, mint a CineFest, álmodni sem mertem, hogy a részesei lehetünk. Egy álom vált valóra azzal, hogy már egy éve befogadott a CineFest, és köszönöm, hogy kecskemétiként befogadott Miskolc