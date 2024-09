Mi lehet a céljuk?

Mi lehet a cég célja a vasbetonvázzal? Bízunk benne, hogy hamarosan megtudhatjuk. Az idősek otthona mindenesetre nem elrugaszkodott ötlet, hiszen a Takarmányszervíz Kft.-nek is volt ilyen elképzelése, legalább is portálunknak annak idején, amikor 2023-ban kikerült az eladó tábla az épületre, képviselőjük azt nyilatkozta, hogy idősek otthonában például látnának fantáziát. Később arról is beszámolt portálunk, amikor Bodnár Gergely, a BME építészmérnök hallgatója diplomamunkájában egyfajta felnőtt kollégiumokat tervezett az épülettorzó helyére. No nem unalmasan, a lakóegységeket dobozokba álmodta.