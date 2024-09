A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan figyelemmel kíséri az online kereskedelmet, köztük a közösségi felületeken értékesítőket is. Egy ilyen adatgyűjtés után kezdte vizsgálni a NAV egy magát közösségi oldalakon hirdető online áruház tevékenységét. Az üzlet elektromos rollereket, kismotorokat, kerékpárokat és ezek tartozékait forgalmazta.

14 azonos profilú társaság a családban

Az üzletet üzemeltető vállalkozás egy másik weboldalon is árulta ezeket a termékeket és különféle baba- és gyermekcikkeket is. A NAV adatgyűjtése azt is felderítette, hogy a cég képviselőjének és családtagjainak érdekeltségi körében 14, azonos profilú társaság alakult. Beazonosítottak öt egyéni vállalkozót is, a képviselő családtagjait, akik a nyilvántartások alapján ugyanezt a tevékenységet végezték.

Kiderült a turpisság

A begyűjtött adatok alapján a NAV operatív adóellenőrei a webshopból személyes átvétellel egy táskát rendeltek. A termék átvétele után szabályos elektronikus számlát is kaptak. A revizorok bemutatkozása után a cég képviselője elmondta, hogy a termékeket külföldi nagykereskedésektől szerzik be, a kiszállítást futárszolgálat végzi. A társaságnak négy alkalmazottja van, online pénztárgépük működése szünetel, de ezt nem jelentették be a NAV-nak. A webáruházban szereplő termékeket termékcsoportonként más-más, a család érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás értékesíti és számlázza.