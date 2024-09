Megjegyezte, hogy a család pénzügyei szempontjából is nagy segítség a mostani üzemanyagár-csökkenés.

Tavaly volt olyan időszak, hogy szinte minden forint számított, és néha úgy éreztem, hogy luxus, ha autóba ülünk. Most viszont, hogy olcsóbb a benzin, a havi költségvetésünk is kiegyensúlyozottabb, nem kell állandóan számolgatni, hogy belefér-e még egy tankolás

– hangsúlyozta.

Több tényezőn múlik

Július óta most fordul elő újra az, hogy emelkedést tapasztalhatunk majd a hazai üzemanyagárakban. Keddi érvényességgel ugyan csak egy kis korrekció lép életbe a benzin árát tekintve, annak nagykereskedelmi ára 2 forinttal fog emelkedni. A gázolaj ára a hét elején nem változik – írja a holtankoljak.hu. A szakértők szerint az üzemanyagárak csökkenésének hátterében több tényező is áll. Egyrészt a globális olajpiacon tapasztalható ármozgások kedvezően alakultak Magyarország számára, másrészt a kormány adópolitikája is hozzájárult az üzemanyagárak mérséklődéséhez.

Az euró árfolyama is stabilizálódott az elmúlt hónapokban, ami szintén befolyásolta az üzemanyagárak alakulását. Bár az üzemanyagárak most kedvezőbbek, a jövőre vonatkozó előrejelzések még bizonytalanok. A nemzetközi olajpiaci helyzet és a geopolitikai események gyorsan változhatnak, amelyek hatással lehetnek a hazai árakra is. Az autósok ugyanakkor egyelőre élvezhetik a jelenlegi árcsökkenés előnyeit.