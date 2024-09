Ha a hónap első csütörtökje van? Akkor irány az Ónodi vásár! Így voltunk vele most is, kora reggel Ónod felé vettük az irányt. Volt most is minden, ami megszokott, ruhaneműk, szerszámok, legkülönbözőbb használati tárgyak és kisállatok szép számmal, persze vásárlók is rengetegen voltak a nagy hőség ellenére. Mert hiába köszöntött már be az ősz, nem véletlenül van még ma is hőségriadó, hatalmas forróság jellemezte az időjárást.