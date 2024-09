Harangot adományoztak

A politikus, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, a helyi református templomban tartott hálaadó istentiszteleten emlékeztetett arra, hogy az épület harminc éve áll a város szívében. Kiemelte, az egyház húsz éve működteti Tiszaújvárosban a Nikodémus Idősek Otthonát, és óvodát és jó hírű, két tannyelvű általános iskolát is üzemeltet. Az évforduló alkalmából a templomnak magánfelajánlásból egy új harangot adományoztak, ezzel kapcsolatban az államtitkár úgy fogalmazott: "a gyülekezetet a harang akkor is végig fogja kísérni, amikor mi már nem leszünk". A Nikodémus Idősek Otthonában 49 embert gondoznak, a magyar-angol két tannyelvű iskolába 460, az óvodába 75 gyermek jár.