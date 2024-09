Többféle funkciót szánnak az épületnek

Az épületből kifelé tartva megtudhattuk még, hogy az összesen tizenegy szintes épület szintenként 160 négyzetméter, amelynek a területe, hol teljes egészében, hol részben kihasználható, és különböző funkciókkal felruházható. Otthont kaphatnak itt kiállítások, a hellyel kompatibilis rendezvények, de klip- és filmforgatásoknak is helyet adhatnak a terek. A silóhengerek nyolc és fél méter átmérőjükkel és harminchárom méteres mélységükkel alkalmasak lehetnek mászófalak létrehozására, de folyamatban van egy búvár-merülőmedence kialakítása is az épületen kívül.

Folyamatosan újítják az épületet

A társaság nem ad lejjebb a terveiből, folyamatosan dolgoznak például azon, hogy a hatalmas silóépületet minden tekintetben alkalmassá tegyék ezen funkciók betöltésére. A lépcsőházrészen ablakokat helyeztek be, és immár működőképes a lift is, amely megkönnyíti a feljutást a siló tetején lévő kilátó részre. A tetőn cserélik a szigetelést és kialakítják a biztonságos, korlátokkal körülvett kilátóterületet is.