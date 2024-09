Tüntettek Mályiban a lakosok az önkormányzat egyik tervezete ellen, miszerint zöld területeket értékesítene a település, többek között az egyik népszerű üdülőövezetben található tó körülit is. A helyiek már korábban is tiltakoztak az eladás ellen, mert szerintük, ha magánkézbe kerül a terület, akkor nem tudnak a tóhoz hozzáférni. A témával a későbbiekben bővebben is fog foglalkozni a boon.hu.