Akár motorkerékpár-szerelést is tanulhatunk ingyen

Érdekesség például, hogy motorkerékpár-szerelést is lehet ingyenesen tanulni, ami egy keresett terület

– nyilatkozta Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja, aki hangsúlyozta, hogy a rendezvény célja a felnőttkori tanulás népszerűsítése.

Pódiumbeszélgetések a színpadon

A kísérőprogramok között is akad bőven választék: az Al Agenda sátorban a látogatók tesztelhetik egészségi állapotukat, környezettudatosságukat, vagy akár pénzügyi jártasságukat is. A színpadon pódiumbeszélgetések lesznek, ahol a Miskolci Egyetem a felnőttek számára elérhető képzési kínálatát mutatja be, míg a Miskolci Szakképzési Centrum közel száz képzését ismerteti. A Miskolci Gasztro Centrum finomságokkal várja a látogatóit.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának munkatársai információt nyújtanak a GINOP Plusz 4.1.1 és a GINOP Plusz 3.1.1 pillér projektek szolgáltatási és támogatási lehetőségeiről, beleértve a képzési támogatásokat. A kormányhivatal sátrában a szakemberek tájékoztatást adnak az érdeklődők számára a programba lépés módjáról és a képzési támogatás igénybevételének feltételeiről.

Flashmob és zenei programok

A fesztivál nem csak szakmai beszélgetéseket kínál, a zene és a szórakozás is kiemelt szerepet kap. Diákzenekarok színesítik a programot, a nap zárásaként pedig az Ildi Rider zenekar lép színpadra, hogy igazi bulihangulatot varázsoljanak. Napközben a teret utcazenészek töltik meg dallamokkal, míg fiatal alkotók élőben rajzolnak, és kézműves termékek vásárlására is lesz lehetőség. A gyerekek sem fognak unatkozni: interaktív prevenciós foglalkozások, szimulációs eszközök, és a megyei rendőr-főkapitányság közlekedési oktatópályája várja őket. Flashmobot is terveznek a szervezők a programok között: százezer szappanbuborékkal terítenék be a Szinva teraszt a látogatók segítségével.