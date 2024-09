Dr. Szilva István polgármester közösségi oldalán adott tájékoztatást arról, hogy a város úthálózatának kiemelkedő minőségével, drasztikusan megnövekedett a gyorshajtók száma is, ezért a Vörösmarty és a Kinizsi utcán a sebességmérőket telepítettek. Az eszközök 180 fokban elforgathatók, így alkalmasak mindkét menetirányt ellenőrizni. A traffibox, vagyis a fixen telepített sebességmérő eszközök az eddig felszerelt helyszíneken is hasznosnak bizonyultak. Miskolcon a Kiss Ernő utcában például amióta felszerelték az eszközt, azóta nem történt baleset a közelében lévő gyalogátkelőhelynél.