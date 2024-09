Már eltelt egy hét az új tanévből, de még mindig tart a bevásárlási láz. Változatlanul sokan keresik például a megfelelő méretű és színű tornaruhát, illetve -cipőt a sportszerboltokban

- így kezdődött az a cikk, ami az áruhiányra hívta fel a figyelmet 1984. szeptember 9-én, azaz 40 évvel ezelőtt az Észak-Magyarországban. Bosszantó lehetett olvasni, amit már egyébként is megtapasztalhattak az érintettek, bizonyos fajta tornaruhát, tornacipőt nem lehetett beszerezni.

Iskolakezdés tornaruha nélkül?

"A miskolci, Széchenyi úti sportboltban már nagyon várják az árut - kedden érkezik! -. mert jelenleg nem kapható az üzletben óvodásokra és kisiskolásokra való tornaruha. A nagyobb méretek esetében pedig a színválaszték hiányos. Teniszcipő nincs, hagyományos tornacipő viszont - a 29-es és a 30-as méret kivételével - még van raktáron. A Tanácsház téri sportszerboltban mindkét fajta kapható, és kínálnak kis méretű tornaruhákat is, de a piros, illetve a kék színű, kamaszlányokra ilő tornadresszek már elfogytak" - számolt be a helyzetről a lap. Azt is írták, hogy az áru a következő hét közepére érkezik meg. Az említett cikkekből egyébként a Centrum Áruházban is erősen megcsappant 1984 őszén a készlet, és oda újabb tornaruha-szállítmányt már nem is vártak, írta a lap . Mint ahogy azt is, hogy zöld és piros leány tornaruha még volt raktáron, színes edzőcipőkből is gazdag volt a választék, no de ezzel nem sokat értek azok a szülők és diákok, akiknek az iskoláé - és nagy részük így volt vele - egy bizonyos színhez ragaszkodott.