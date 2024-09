A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok hazánk egyik legrégebbi szüreti eseménye, 1932 óta ünnepeljük. A szervezők a háromnapos ünnepre, október 4-e és 6-a között a „Fehér borok, színes kultúra” jegyében várják az érdeklődőket Tokajba.

A Tokaj belvárosát érintő fejlesztések miatt a Tokaj Fesztiválkatlan ad otthont az idei szüreti napoknak, de a város számos pontján lesznek programok. A rendezvény a legtöbb program esetében díjtalanul látogatható.

Figyelve a hagyományokra, értékekre

A tokaji bor évszázadok óta meghatározó szerepet játszik nemzeti identitásunk alakulásában, így az esemény célja ennek a kulturális hagyománynak az ápolása, illetve a világörökségi terület sokszínű közösségi értékeinek a bemutatása Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai régiójában, a tokaji aszú névadó városában, Tokajban.

Szüreti felvonulás, prémium borászok és programok

Az elmúlt években közel tízezren fordultak meg a rendezvények ideje alatt a városban, és minden bizonnyal az idén is sok látogatót vonz majd a fesztivál, hisz a szervezők minden korosztály számára biztosítanak izgalmas programokat a 10 éves Tokaj Fesztiválkatlanban, és szerte a városban.

Lesz látványos szüreti felvonulás – a helyi nevelési-oktatási intézmények, a hagyományőrző csoportok, a borlovagok közreműködésével – október 5-én (szombaton) 14 órától a megszokott útvonalon, de kibővítve egészen a Fesztiválkatlanig.

A szőlő-összeadási ceremónia a borvidék polgármestereinek ünnepélyesen összeadott termésével a katlan nagyszínpadán rendezik meg.

A BORTÉR Tokaj-Hegyalja kiváló boraival, a gasztrosétány finom ízekkel, a kézművesek és mesterségek utcája ajándéktárgyakkal várja a vendégeket. Vidám, szüreti hangulatban térzenei koncertek és utcazenészek is szórakoztatják majd a kicsiket és nagyokat egyaránt.

A gyermekek számára október 6-a, vasárnap ígér felhőtlen kikapcsolódást izgalmas program-elemekkel.

A nagyszínpadon különleges zenés programok, koncertek is várják a határainkon innen és túlról érkező, különféle stílusok rajongóit.

A rendezvény sztárvendégei Korda György és Balázs Klári október 5-én (szombaton) 20 óra 30 perctől. A tokaji lakosok – lakcímkártya felmutatásával és előzetes regisztrációval – a koncerten ingyenesen vehetnek részt.

A kisszínpadokon – a szüreti teraszon, és a borteraszon – minőségi utcazenei formációk – például a Musical Trips Trio, a Luis Eduardo Castagno latin duo – és DJ-k szórakoztatják majd a közönséget pénteken és szombaton. Regán Lili lesz a sztárlemezlovas október 5-én (szombaton) 23 órától.

Fellépnek a Tokaji Utcazene Fesztivál idei különdíjasai is.