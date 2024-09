A programok:

OKTÓBER 4. (PÉNTEK)

NAGYSZÍNPAD

17.00 Csík János és a Mezzo

20.30 DESH

BORTERASZ

15.00-18.00 DJ Graffy (chill)

18.00 A Tokaji Utcazene Fesztivál különdíjasai, A legegyedibb zenei formáció, a SMOOTH BRASS fellépése

22.00-23.00 DJ Graffy (warm up)

23.00 METZKER VIKTÓRIA

24.00-01.00 DJ Graffy (after)

SZÜRETI TERASZ

16.00-21.00

Musical Trips Trio

Luis Eduardo Castagno latin duo

21.00-22.00

Norton Band

OKTÓBER 5. (SZOMBAT)

10.00-12.00, és 16.00-18.00 Agyagbanda

10.00-18.00 Népi játékok tere

14.00 SZÜRETI FELVONULÁS

17.00 Szüreti vacsorahajó (infó és jegyek: www.hajokirandulas.hu)

NAGYSZÍNPAD

15.00 Szőlő összeadási ceremónia

16.00 Hagyományőrző csoportok

18.00 Kelet Brass Band

20.30 KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI

BORTERASZ

13.00-20.00 DJ Till (chill)

22.00-23.00 DJ Till (warm up)

23.00 REGÁN LILI

24.00-01.00 DJ Till (after)

SZÜRETI TERASZ

15.00-21.00

Juhász Anikó gitár koncert

Redbreast Wilson szóló koncert

Ambroo One Man Band és Horváth Misi koncert

OKTÓBER 6. (VASÁRNAP)

10.00-18.00

Gyerekprogramok:

• Spongyabobos játszóház

• Spongyabobos kalandpálya

• BuborékVarázs

• Babajátszótér

• Lufihajtogatás

• Arcfestés

• Csillámtetoválás

BORTERASZ

11.00 KALAP JAKAB koncert

12.00-15.00 Helyi amatőr művészeti csoportok

16.00 4 for Dance (best of)

17.00 A három kívánság c. vásári játék (Burattino Bábszínház)