22 éve saját kezűleg termelem és dolgozom fel a gyógynövényeket. Vannak fájdalomcsillapító kenőcsök, szépségápolási termékek. A szörpökben nincs tartósítószer és igény esetén készítek cukormenteset is. A lekvárok is nagyon népszerűek, most a szőlőlekvárnak van szezonja, de lesz majd berkenye és csipke is