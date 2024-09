Száz darab CD-lemezt, permetezőt vagy fejlámpát hagyott el? Itt keresse!

Sokan nem tudják, de Miskolc polgármesteri hivatala is listát vezet azokról a tárgyakról, amelyeket oda visznek a megtalálók. A lista a talált tárgy megnevezésén túl tartalmazza a megtalálás helyét és idejét is. Érdemes tehát böngésznie annak, aki egy ideje nem találja például a táskáját száz darab CD-lemezzel, az elektromos rollerét, a fejlámpáját vagy a permetezőjét, mert ilyen és hasonló tárgyakra is ráakadhatunk a listában, több slusszkulcs és pénztárca társaságában.