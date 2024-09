Több ezren aláírták már

A petíciót már több ezren írták alá, és az aláírások száma folyamatosan növekszik. A kezdeményezők azzal érvelnek, hogy egy büntetőeljárás az egész közösség megnyugtatására is szükséges lenne. Az ügy továbbra is a közvélemény figyelmének középpontjában áll, és kérdéses, hogy a petíció nyomán változik-e a nyomozás iránya.

A rendőrség álláspontja változatlan

Az ügy kimenetele továbbra is bizonytalan, de a helyiek eltökéltsége és kitartása egyértelmű: mindent megtesznek azért, hogy T. Balázs emléke előtt tisztelegve kiderüljön az igazság. A rendőrség továbbra is általános közigazgatási rendtartásban vizsgálja a rendkívüli haláleset körülményeit, mert a rendőrség álláspontja szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel. Ahogy a boon.hu arról korábban beszámolt, a bükkaranyosi tini augusztus 20-án, a születésnapján, egy családi vita után ment el otthonról a délutáni órákban. Még egyszer utoljára hazament, hogy átöltözzön, ám majd kisurrant a családi házból és a közeli buszmegálló irányába indult. Ezt az egyik kültéri kamera is rögzítette, amelyen az látszik: a bükkaranyosi tini szürke papucsban, fekete pólóban és fekete rövidnadrágban ment el. A telefonját és az iratait otthon hagyta. Közel egy hónapon át éjt-nappallá téve kutattak az eltűnt Balázs után, akit végül Harsány külterületén találtak meg holtan.