Szüreti mulatság Bogácson

2024-ben is megtartják a Szüreti Mulatságot, szeptember 21-én, Bogácson. Az eseményen fellép többek közt a Bestiák, Csonka András, Johnny and the cash trió.

Fotó: Vajda János

Zamatos borok és jó hangulat várja a fürdővárosba látogatókat idén is a szüret ünnepén. Lehetőség lesz végig kóstolni a riolittufába vájt, kiváló mikroklímájú pincékben született bogácsi szőlőhegy terméséből készült tüzes borokat. A bogácsi pincesorok évszázadosak, az idelátogatók így betekintést nyerhetnek a szőlészethez, borászathoz köthető hagyományokba is. A rendezvényen napközben a kézműves vásár és a Viola Alkotóműhely és Népi játszószínház, íjászati bemutató várja a legkisebb közönséget. A Naplövő Egyesület szervezésében lehetőség lesz megismerkedni a rovás írással.

