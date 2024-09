Kifejtette, hogy az elmúlt években nagy lett a kereslet a bakelitlemezekre.

Sokan kifejezetten emiatt keresik, egy-egy albumot vadászva. Pár éve szinte ingyen adtuk ezeket, most némelyiknek hatalmas értéke lett a gyűjtők számára.

A filléres üvegtárgyak örök slágerek

A színes szódásüvegek, az antik mérlegek, bútorok mellett a viharlámpa nagy sláger, több járókelő kezében már ott van a vágyott darab. A legnagyobb tumultus Ancsáék standjánál volt.

Nagyjából öt éve járok a miskolci vásárra, leginkább üvegekkel, poharakkal, bögrékkel, törzsvásárlóim lettek itt

– mesélte Ancsa.

Két bögre, egy szatyor

Ezt megerősítette Zsuzsa is, aki minden régiségvásárra kilátogat.

Most két egyforma bögrét vettem, a férjemnek és magamnak és egy szatyrot, ami a gyerekkoromra emlékeztet. Mindig találok valami filléres kincset. Találkozom ismerősökkel, fagyizok, vagy megeszek egy süteményt.

Szeptemberben dupláz a régiségvásár

A retró tárgyak is népszerűsége töretlen. A képregények, a 70-es évekbeli magazinok mellett sokan nézték a retró társasjátékokat is. A színháznál a Pub Vatis zenéje töltötte be a teret. A Szent István téri veterán járművek környékén leginkább kisfiús családok töltötték az idejüket. Itt egy különleges BMX kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők.