Újra lehet szavazni az év turistaházára, a voksolásnak most is van miskolci vonatkozása is, hiszen az egyik jelölt a Szentléleki Turista Park. A szavazatokat október 2-ig a Facebookon lehet leadni, az Aktív Kalandor oldalon, ahol a megfelelő képnél mindössze egy lájkot kell nyomni. A Szentléleki Turista Parkra – ami jelenleg a második helyen áll - ezen a linken keresztül lehet szavazni.

A Zsófia-kilátó korábban nyert

A szavazás kezdő fotóján szerepel a 2022-ben az év kilátójának választott Zsófia-kilátó is, de erre az épületre idén már nem lehet érvényesen szavazni.